Progetto Life per la riqualificazione degli habitat d’acqua dolce delle Valli del Mincio

MANTOVA – Il Parco del Mincio e un team di 10 enti italiani e stranieri, università e enti gestori di siti Natura 2000 hanno candidato un progetto Life per attuare interventi di riqualificazione di tre zone umide tutelate al fine di conservare la fragile biodiversità acquatica oltre a contrastare l’eutrofizzazione delle acque dolci. Il progetto di tutela di tre habitat di interesse comunitario, protetti e tutelati dal Parco del Mincio approda alla Commissione europea e punta a ottenere i finanziamenti necessari ad attivare un progetto pilota nelle Valli del Mincio, nel laghetto di Castellaro Lagusello e nella zona umida dell’area Valle di Castiglione delle Stiviere. Il progetto potrebbe permettere di proseguire le azioni di riqualificazione delle Valli del Mincio per le quali il Parco è annualmente impegnato, oltre a rafforzare quanto fatto nelle zone umide di Castiglione delle Stiviere nel corso del progetto attuato con Fondazione Cariplo “Tessere per la natura”. Un secondo aspetto del progetto ha anche una componente innovativa: prevede infatti la reintroduzione di una piccola pianta da tempo scomparsa, la Aldrovanda vesiculosa dedicata all’illustre naturalista bolognese Ulisse Aldrovandi da cui prende il nome.