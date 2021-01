Sfruttamento della prostituzione, in aula la dark lady del delitto Colli

MANTOVA – Ha finito di scontare la sua pena e si starebbe anche rifacendo una vita Roxana Adriana Girdan, 30enne rumena che ha trascorso gli ultimi 8 anni tra carcere e lavori socialmente utili perché implicata nell’omicidio di Edo Colli avvenuto nel maggio 2012. Un passato che non vuole passare quello della 30enne, che ora si trova a giudizio per l’accusa di sfruttamento della prostituzione; e un processo che non vuole iniziare visto che l’udienza di ieri, quella tecnicamente definita “filtro” è stata rinviata al prossimo 22 novembre, quando saranno nuovamente depositate le liste dei testimoni da sentire a dibattimento; testimoni che ieri erano già pronti a sfilare davanti ai giudici del collegio di Mantova. Adriana Roxana Girdan era stata condannata a suo tempo a oltre nove anni di reclusione per l’accusa di rapina e omicidio volontario in concorso. Aveva evitato l’ergastolo chiesto dalla pubblica accusa perché era a processo con rito abbreviato e perché le erano state concesse tutte le attenuanti. Poco più che una ragazzina all’epoca dei fatti, la Girdan secondo gli inquirenti era la basista della gang di rumeni che rapinò e uccise l’agricoltore che la 30enne conosceva e frequentava. “Tirata in mezzo da dei delinquenti” aveva detto a suo tempo la madre di Roxana, e come ribadito ieri dal suo difensore, avvocato Fabrizio Aronica del Foro di Pavia. Secondo la pubblica accusa la 30enne, insieme agli altri membri della banda, avrebbe costretto una sua connazionale e coetanea a prostituirsi sui marciapiedi cittadini nel periodo immediatamente precedente all’omicidio di Edo Colli. Xilla Hedy, questo il nome della ragazza, era stata prelevata dall’abitazione di un altro rumeno che la ospitava a Lodi, e portata a Mantova per farla prostituire in zona Colle Aperto; in questo modo manteneva l’intera banda. La giovane si era prostituita per quattro notti prima di riuscire a scappare e denunciare i suoi aguzzini. Al processo per il delitto Colli aveva accusato i membri della banda e la stessa Girdan che l’avrebbe accompagnata a casa di un cliente mai identificato. Xilla Hedy è irreperibile dal 2017, mentre Roxana Adrian Girdan abita tuttora a Mantova. Il prossimo 22 novembre vedremo quanto tempo è passato veramente per lei.