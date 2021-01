Certificato di gravidanza a rischio: da febbraio pagamento solo con PagoPA

MANTOVA – Nuove modalità di pagamento per ottenere il certificato di gravidanza a rischio: non sarà più possibile eseguire bonifici, ma verrà accettata esclusivamente la modalità che prevede l’utilizzo di PagoPA. Le nuove disposizioni entreranno in vigore da febbraio. Per il rilascio della certificazione di astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio, sarà quindi necessario inviare all’indirizzo di posta elettronica medicina.legale@asst-mantova.it i moduli scaricabili dal sito dell’Asst di Mantova, compilati e firmati, una copia di un documento di identità e il certificato dello specialista ginecologo che attesta la gravidanza a rischio. Una volta ricevuta tutta la documentazione, gli operatori della Medicina Legale invieranno all’interessata le modalità per procedere al pagamento. Successivamente verrà inviato il certificato di astensione anticipata dal lavoro per maternità a rischio.