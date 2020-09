Basket A2 maschile – Stings sulla rampa di lancio

MANTOVA E’ arrivato il momento del raduno per gli Stings dopo circa sette mesi dall’ultima palla a due. Ieri sera la squadra si è ritrovata al Dopo lavoro Ferrovieri per il primo giorno di scuola e la consegna del materiale tecnico. Mancava solo l’americano David Weaver che arriverà oggi. Tanta la voglia di ricominciare anche se inizialmente, come ha detto coach Emanuele Di Paolantonio, si lavorerà per recuperare la condizione fisica perduta nel tempo, prima di iniziare con il pallone e i primi veri test di allenamento. La squadra si presenta ai nastri di partenza abbastanza rinnovata, a partire dal tecnico, giovane ma esperto per la categoria. Prime foto di rito e tanto entusiasmo nei discorsi del presidente Adriano Negri, dell’allenatore e del gm Gabriele Casalvieri. Il presidente ha sottolineato le varie difficoltà che si sono dovute superare per ricominciare: «Ringrazio tutti quanti hanno reso possibile questa ripartenza». Ha ribadito poi i concetti che gli sono molto cari: la progettualità, che fa anche parte della sua professione, e il gruppo, che si deve basare sul dialogo nei momenti di difficoltà. Analogo concetto lo ha espresso Di Paolantonio: «Il primo nostro vero obiettivo deve essere quello di diventare una squadra». Il coach ha simultaneamente tradotto il concetto agli stranieri presenti. Sia il presidente sia il tecnico hanno ribadito la loro fiducia sul modo di costruire la nuova formazione biancorossa. In particolare “DiPa” ha ringraziato la società per avergli messo a disposizione un mix di giocatori esperti e giovani che si vogliono mettere in mostra. Sulla stessa lunghezza d’onda il gm Gabriele Casalvieri: «C’è da parte di tutti la soddisfazione di aver operato, tra tante difficoltà, in modo oculato per mettere a disposizione del tecnico un roster che possa dare soddisfazione. Un aspetto che non deve mai mancare tra di noi, e ci tengo a sottolinearlo, è il rispetto di tutte le componenti della squadra». Capitan Mario Ghersetti ha lanciato l’urlo di squadra per caricare i compagni. Dai Ferrovieri la squadra si è poi spostata per un brindisi con i tifosi da Tortelli & Friends: una simpatica iniziativa per coinvolgere anche i supporter nella nuova avventura che inizierà ufficialmente con la Supercoppa in ottobre. Poi a novembre via al campionato, sperando che il pubblico, almeno in parte, possa essere presente al palasport. La preparazione scatterà domani mattina all’Oasi Boschetto e dalle 17.30 al Dlf.