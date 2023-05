La materna “Gonzaga” ora ha il suo parco inclusivo

GONZAGA – Conclusi i lavori per la realizzazione del parco giochi inclusivo presso la scuola materna “Giulia Gonzaga”, che si trova all’interno del centro storico. L’intervento è stato realizzato grazie al fondamentale contributo della Regione Lombardia, che aveva concesso al Comune un finanziamento di 29.509,39 euro su un totale del progetto pari ad 36.001,46 euro. Incaricata del lavoro la ditta Stebo Ambiente di Gargazzona, in provincia di Bolzano, che ha provveduto alla fornitura e alla posa in opera di attrezzature ludiche ed elementi di arredo che hanno reso l’area verde a ridosso delle mura più accogliente e gradevole per i più piccoli.

In prospettiva l’amministrazione Pasquali pensa di unire il parchetto all’area dello Spalto Bresciani, in modo da creare una vasta area verde che si snoda da Palazzo Forti fin alla Materna e all’oratorio San Sebastiano, che si trova poco dietro la parrocchiale, che costituirà una sorta di “percorso verde” all’interno della città, a beneficio sia dei cittadini che dei turisti. Un ampio spazio verde, insomma, dove grandi e piccini possano trascorrere qualche ora all’aperto ed in sicurezza in un luogo accogliente ed appena sistemato.