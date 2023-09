“Percorsixtutti”, al via la nuova stagione sportiva di Asep

PORTO MANTOVANO – Una nuova pagina si apre rinnovando la pluriennale collaborazione di Uisp, Quisport con Asep e Comune di Porto Mantovano.

“Percorsixtutti” conta 26 proposte che coprono tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato, rivolte ai cittadini di Porto Mantovano, ma non solo, in un’ottica di partecipazione allargata all’intera comunità, cercando di accontentare tutti i gusti e le generazioni interessate.

«Dopo aver ripreso totalmente le attività nella stagione 2022/2023, sono lieto di confermare anche per la stagione 2023/2024 la ripresa dei corsi sportivi e del tempo libero di Asep, realizzati in collaborazione con la UISP di Mantova – ha spiegato il presidente di Asep, Fiorenzo Candido Zanella -. L’esperienza dello scorso anno, non voglio dire sperimentale ma sicuramente incerta dal punto di vista delle risposte, ha dato sicuramente degli esiti positivi e riscontri positivi da parte dei fruitori dei corsi e di conseguenza ci è parso logico proseguire sulla stessa linea, cercando anche di ampliare le attività. Relativamente alle modalità di accesso ai corsi, come sempre abbiamo puntato al fatto che vi possa essere la massima partecipazione e di conseguenza confermiamo l’ampia gamma di orari e anche il costo ridotto dei corsi, in modo che tutte le fasce di popolazione possano usufruire dei servizi che Asep e UISP mettono a disposizione»,

Informazioni

Le iscrizioni sono già aperte online sul sito percorsixtutti.it e presso la palestra Pertini di Porto Mantovano (al mattino 8,13/12, anche lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 19), prevedono come gli scorsi anni alcune interessanti opportunità: 10 buoni sconto di 5 euro per la spesa presso CONAD, la tessera sconti della farmacia comunale Asep, oltre ad usufruire dei vantaggi legati al tesseramento associativo. Maggiori informazioni sul sito percorsixtutti.it (dove è possibile iscriversi), presso la palestra Pertini di Porto Mantovano (al mattino 8,13/12, anche lunedì e mercoledì pomeriggio 16 /19), telefono e whatsapp 348 5874550.”