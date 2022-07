Calcio dilettanti – Le mantovane di Terza Categoria sono 16: si va verso un girone unico senza “extra-muros”

Mantova Tutte le mantovane in un unico girone: questo lo scenario più probabile per il prossimo campionato di Terza Categoria, 2022/2023. Saranno infatti con ogni probabilità 16, dai nostri calcoli, le iscritte alla prossima stagione, considerando le new entry Atletico Castiglione e Casteldariese e la mancata iscrizione della Bagnolese, oltre alla rinuncia della Sustinentese. Inoltre c’è da considerare la fusione tra Cavrianponti e Monzambano, che nelle scorse settimane hanno dato vita all’Union Colli Morenici. Dunque, nessuna mantovana con le valigie in mano, salvo richieste delle altre delegazioni. L’unica che non ha mai fatto mistero di preferire il girone cremonese, per evidenti motivazioni geografiche, è la Rapid Olimpia, neoretrocessa dalla Seconda Categoria. Ma, appunto, se non ci saranno esigenze particolari, ci aspetta un campionato a 16, che poi è il format massimo per l’ultimo livello calcistico.

Un bel campionato che toccherà un po’ tutti i quattro angoli della provincia: da San Giacomo delle Segnate a Castiglione delle Stiviere e da Ponti sul Mincio a Bozzolo, sede della Rapid Olimpia.

Finalmente quest’anno non ci saranno più malumori, come ogni anno accadeva, espressi (alcune volte con fondate motivazioni) da alcune società “esiliate”: i numeri ora consentono di fare da soli.

Ma i gironi di Terza Categoria, nei quali seguire le mantovane saranno, sicuramente almeno due, in ogni caso: oltre al torneo tutto mantovano (e con tutte le virgiliane ai nastri di partenza) di cui abbiamo trattato sin qui, ci sarà una rappresentante mantovana nella Terza del Crer. Come avevamo anticipato la scorsa settimana, farà il suo esordio nel calcio di categoria la Rapid Viadana, che prenderà idealmente il posto della Futura, non iscritta al campionato di Seconda (i termini scadevano proprio lo scorso venerdì). Il sodalizio con sede a Cicognara, attivo da alcuni anni con il femminile e il maschile al solo livello giovanile, ha assorbito buona parte della Juniores provinciale dei biancorossi e scenderà in campo agli ordini di mister Galati.