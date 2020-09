Calcio Promozione – Salvetti: “Sporting pronto alla sfida”

GOITO Prosegue agli ordini di mister Alessandro Novellini il lavoro dello Sporting Club, che dopo lo stop in seguito ai dubbi avanzati dalla società goitese sui protocolli è ripreso soltanto il 1° settembre scorso. Niente amichevoli, almeno fissate ad oggi, per Guidi e compagni, ma c’è tutto il tempo per prepararsi al meglio per il match in Coppa Italia di Promozione del prossimo 20 settembre, quando ci sarà l’esordio ufficiale a Castel Goffredo contro la Castellana.

«Tutto sta procedendo secondo i piani che abbiamo ridisegnato dopo le nostre decisioni – afferma il vicepresidente Federico Salvetti -. Com’è noto abbiamo adottato protocolli e soluzioni più rigide per la nostra rosa, consigliando ai ragazzi di sottoporsi a test sierologici in istituti accreditati, inoltre abbiamo adottato misure stringenti anche negli spogliatoi. In attesa di avere delucidazioni dalla regione e dal governo, proseguiremo così. Detto questo, lo Sporting si è iscritto al campionato e onorerà gli impegni che ha preso per il prossimo campionato di Promozione. Poi, se la situazione avrà una schiarita e sarà meno problematica a livello normativo, tanto meglio. Vorrà dire che anche la situazione sanitaria sarà migliorata».

«Alcuni giocatori del resto – prosegue Salvetti – hanno avuto dubbi più che legittimi a livello lavorativo in caso di eventuale positività. Si gioca a calcio per passione, ma quando il nostro hobby preferito rischia di interferire con la vita lavorativa, è giusto riflettere bene sul da farsi. Un nostro atleta, Scandiuzzi, ha lasciato perché non se l’è sentita e ci dispiace. Bignardi tornerà con noi, ma solo part time: ci darà una mano come preparatore del settore giovanile, ma non è riuscito a garantirci un pieno impegno come portiere della prima squadra. Si allenerà col gruppo solo quando gli impegni glielo consentiranno».

Dunque all’orizzonte ci saranno anche valutazioni di organico anche in un ruolo delicato come quello dell’estremo difensore.