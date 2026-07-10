Atletica leggera – Rigoletto in evidenza su tre fronti: Cavicchia record nell’alto, Portioli agli Italiani U23

MANTOVA Fine settimana ricco di soddisfazioni e ottimi risultati per gli atleti della Rigoletto, impegnati tra gare in piazza, pista e attesi ritorni. ​Grande spettacolo a Novellara per la suggestiva gara di salto con l’asta in piazza. In campo maschile, il forte astista Edoardo Cavicchia – già protagonista in più occasioni ai campionati nazionali di specialità – ha firmato una prestazione maiuscola superando l’asticella a 4.90 metri, misura che rappresenta il suo nuovo record personale. ​Tra le donne, buona prova per Vittoria Negri che ha valicato quota 2,90 metri, avvicinandosi al suo primato personale di 3 metri.

​In pista a Trento sono arrivate splendide notizie dal mezzofondo, in particolare nei 1500 metri femminili: ​Olivia Orsi, reduce dall’esperienza ai campionati nazionali Under 20 nei 5000 metri a Caorle, ha confermato l’ottimo stato di forma siglando il proprio primato personale con il tempo di 4’58’’94. ​Eccellente record personale anche per Marta Rasini, grazie a un crono di 5’00’’90. ​Chiara Donadello ha chiuso la striscia positiva con un buon tempo di 5’09’’90.

​La velocità ha regalato soddisfazioni a Castelfranco Emilia, dove si è registrato il positivo rientro alle competizioni di Vittoria Goldoni. Di ritorno in pista in Italia dopo 10 mesi per motivi di studio all’estero, l’atleta ha corso i 100 metri fermando il cronometro sul tempo di 13’’01, un ottimo punto di partenza per il prosieguo della stagione. Nel fine settimana scenderà in pedana nel giavellotto Francesca Portioli , impegnata nei Campionati Nazionali Under 23 a Molfetta. Sarà in gara domenica a partire dalle ore 11.30.