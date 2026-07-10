Calcio Serie B – Il Mantova sistema il centrocampo: presi Vesentini e Ignacchiti

MANTOVA Un tris d’assi per il Mantova: Filippo Vesentini, Lorenzo Ignacchiti e Matteo Spinaccè. Anzi, caliamo pure il poker aggiungendoci Ismael Cajazzo, per il quale la firma col Casarano era già stata apportata e che attende solo di essere annunciato. Insomma, l’ultima settimana prima del raduno si chiude col carrello pieno. Il ds biancorosso Fabio Brutti non si è certo risparmiato per assicurare a Francesco Modesto una spesa consistente – e, si spera, di pregevole qualità. Forse non li vedremo tutti e quattro lunedì, ma solo per questioni burocratiche destinate a risolversi in un paio di giorni al massimo. Ma l’importante è che gli accordi siano stati definiti nel dettaglio.

L’imponente accelerata è arrivata per i centrocampisti Vesentini e Ignacchiti, tutt’altro che scontati dopo i tira e molla degli ultimi giorni. Per Vesentini (classe 2002) la trattativa con l’Union Brescia è durata parecchio e si era complicata per l’inserimento del Catanzaro, che aveva rilanciato con un’offerta superiore a quella del Mantova. Poi la controfferta di viale Te, che ha ristabilito le gerarchie e regalato a Modesto questo promettente mediano veronese, cresciuto nel Chievo e che l’Acm ha già affrontato da avversario ai tempi della Virtus Verona. Nell’ultima stagione si è diviso tra Union Brescia (condizionato da un infortunio alla spalla) e Renate (16 presenze, un gol e 4 assist).

Altrettanto funzionale l’innesto di Lorenzo Ignacchiti (2004), proveniente dall’Empoli. A differenza di Vesentini, può già vantare in curriculum un paio di stagioni in B: la prima con la Reggiana (32 presenze e un buon rendimento) e una con l’Empoli (21 presenze, più discontinua). Sulla carta la coppia Vesentini-Ignacchiti dovrebbe sostituire Trimboli e Kouda – ammesso che il primo lasci davvero l’Acm, come si dice.

Poi c’è Matteo Spinaccè, che da tempo gravita attorno a viale Te, ma che solo ieri ha ricevuto la certezza di essere diventato un giocatore del Mantova. Di lui abbiamo ampiamente parlato nelle scorse settimane: classe 2006, prima punta cresciuto nell’Inter, si è messo in luce sia nella Primavera che nell’U23 nerazzurra di Lega Pro. Quanto all’attaccante esterno canadese Cajazzo (2004), come dicevamo, si era già giunti all’accordo col Casarano: la firma è attesa per oggi.

Sul fronte uscite, il Sudtirol si è fatto vivo per Francesco Ruocco, profilo gradito a mister Possanzini. Ma in viale Te hanno dichiarato il giocatore, perlomeno alle cifre offerte dai tirolesi. Se ne riparlerà? Intanto Tommaso Marras ha pronto il biglietto di sola andata per Pisa. E il Mantova che si presenterà lunedì al Sinergy sarà comunque più strutturato del previsto.