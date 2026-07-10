Calcio dilettanti – Villimpentese vola in Prima. E si vuole regalare Morselli

VILLIMPENTA Adesso è ufficiale: la Villimpentese è stata ripescata in Prima Categoria. A sancirlo è il comunicato diffuso ieri dal Comitato Regionale Lombardia, che ha confermato il ritorno della formazione gialloblù nella categoria superiore.In casa Villimpentese è il momento della festa. Dopo aver sfiorato l’obiettivo sul campo attraverso i playoff, la società ha dovuto attendere il verdetto definitivo del ripescaggio, vissuto con grande trepidazione. Ora, però, l’attesa è finita e può finalmente esplodere la soddisfazione.A esprimere tutta la felicità del club è il manager Gerardo Ciccone. «Oggi voglio godermi questo bellissimo traguardo – spiega “Gerry” -. Abbiamo lavorato tantissimo per risalire dopo la retrocessione e ce l’abbiamo fatta. Non era scontato. Adesso bisogna muoversi sul mercato: non nascondiamo che sono già state intavolate tante trattative per rinforzarci adeguatamente in vista della categoria superiore, ma l’ufficialità di oggi ci dà una buona mano per accelerare nell’allestimento della rosa».Il lavoro per costruire la squadra della prossima stagione è già iniziato. Tra i primi nomi accostati ai gialloblù c’è quello del forte attaccante Filippo Morselli, che potrebbe approdare a Villimpenta ricoprendo anche un ruolo studiato su misura all’interno dello staff tecnico.Ciccone è consapevole che il salto di categoria richiederà un ulteriore sforzo. «In Prima Categoria bisogna fare le cose per bene – sottolinea -. Abbiamo bisogno di cinque o sei giocatori validi per la categoria, ma ribadisco che sappiamo già come muoverci. Ne approfitto per ringraziare il gruppo di giocatori che ci ha portato a questo risultato, sia quelli che proseguiranno con noi sia quelli che hanno deciso di fare altre scelte. Voglio anche ringraziare la società, che mi ha sempre supportato e ha cercato di assecondarmi in ogni modo nelle scelte». Infine, uno sguardo agli obiettivi della prossima stagione. «Sappiamo che in Prima Categoria non abbiamo il budget per provare a vincere, anzi, ma vogliamo sicuramente farci rispettare».