Calcio Eccellenza – Ruffini: “Sporting Caste, nuova sfida. Ma con la stessa voglia di lottare”

CASTEL GOFFREDO Il nuovo corso dello Sporting Castellana parte da Marco Ruffini. La prima conferma del nuovo sodalizio, che rappresenterà Goito e Castel Goffredo è quella del suo uomo simbolo, chiamato a mettere esperienza e personalità al servizio di una società che si presenta ai nastri di partenza con una nuova identità e l’obiettivo di costruire basi solide per il futuro.

Il capitano, protagonista nella scorsa stagione della salvezza nel girone C di Eccellenza, è il primo tesserato “ufficiale” del nuovo team guidato in panchina da Makris Petrozzi, che Ruffini ha già avuto l’occasione di conoscere. «È giovane, è molto preparato, ha tanta voglia di far bene. È logico che la squadra dovrà aiutarlo e dargli una mano in questa che è una sfida inedita per tante ragioni». La nuova realtà prende forma dopo una stagione nella quale le due società hanno raggiunto i rispettivi obiettivi. La Castellana ha conquistato la permanenza in Eccellenza, mentre lo Sporting Club ha mantenuto la Promozione vincendo il playout contro l’Orsa Iseo. Da qui in poi la decisione di unire le forze, con uno sguardo rivolto non soltanto alla prima squadra. «Un progetto che è importante perché unisce due realtà importanti, ma soprattutto crea un settore giovanile importante», osserva Ruffini, convinto che la collaborazione possa portare benefici all’intero movimento calcistico mantovano. La riconferma del capitano era attesa: «Mi fa molto piacere essere stato confermato. Qualche atleta che era alla Castellana è andato via, ad esempio Secli, altri come Messali hanno dovuto lasciare per impegni di studio: speriamo che quest’ultimo possa magari esserci d’aiuto più avanti. Nonostante qualche addio, comunque, sono certo che ci faremo trovare pronti». È ancora presto per capire quale potrà essere il valore della squadra, anche perché il mercato è in pieno svolgimento e l’organico è destinato a comporsi nelle prossime settimane, pur con tante conferme dal sodalizio biancazzurro. Ruffini preferisce quindi aspettare il giudizio del campo. «La nuova realtà come squadra va ovviamente valutata in partita. Speriamo proprio di poter far bene. Il primo ingrediente è quello di creare da subito un gruppo coeso».