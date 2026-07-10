Automobilismo – Solferino Rally Pecso super a Ottobiano e Roma

SOLFERINO Altro weekend da incorniciare per i portacolori della Solferino Rally Pecso, protagonisti su più fronti con risultati di prestigio. Sulla pista di Ottobiano (Pv) si è corso in notturna, sabato scorso, il Formula Driver Racing Off Road, gara che ha visto concludere al secondo posto nelle rispettive categorie Raffaele Arena su Peugeot 106 Gr.A e Bettoni-Cimarosti su Lancia Delta, capaci di confermarsi tra i migliori interpreti della competizione. I ragazzi del sodalizio virgiliano hanno fatto la voce grossa anche nella gara di autocross, valevole per il Campionato Italiano Unicef sulla pista di Roma Capitale. Nicholas Bonometti, che sta attraversando un periodo di ottima forma, ha conquistato la vittoria nella categoria Kart Cross, mentre Filippo Savazzi ha chiuso al quarto posto al debutto con la nuova vettura. Un doppio appuntamento che conferma il grande momento della Solferino Rally Pecso, capace di raccogliere risultati importanti grazie alla preparazione dei propri piloti e alla qualità del lavoro svolto da tutto il team. La stagione prosegue dunque con entusiasmo e nuove sfide all’orizzonte, con l’obiettivo di continuare a essere protagonisti nelle principali competizioni.