Trieste Terza piazza per Matteo Sorti nella gara del lancio del disco all’Alpe Adria Athletics Games. Lo junior della Fratellanza Modena ha partecipato alla rassegna vestendo i colori dell’Emilia Romagna, ma in verità non ha brillato, chiudendo la performance con un 44.06 come miglior lancio. Una misura piuttosto modesta per il discobolo mantovano cresciuto nella Libertas, che recentemente ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Italiani Under 20 con un ben più consistente 51.15.