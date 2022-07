Tamburello A femminile – Lo scudetto “rosa” resta tabù: Ceresara sconfitto in finale dalla Tigliolese

Cinaglio (At) Lo scudetto di Serie A femminile resta tabù per le squadre mantovane. Anche il Ceresara ha fallito l’assalto, battuto in finale dalla corazzata Tigliolese, ma merita comunque un grande applauso per averci provato e creduto fino alla fine.

C’era molta attesa per questo match, disputato ieri sulle sferisterio di Cinaglio, che ha visto impegnate le due formazioni che, più delle altre, durante la stagione hanno dimostrato di avere le carte in regola per puntare al titolo. Le astigiane sono parse più concrete, incisive e anche più precise nel gioco e soprattutto abili a sfruttare i momenti favorevoli. Le atlete dirette da Renato Zeni, dal canto loro, in particolare nel secondo set, hanno fatto vedere buone trame di gioco, sono sempre rimaste in partita, ma hanno pagato la scarsa concretezza nei delicati frangenti del 40 pari.

La prima parte della sfida è stata costantemente nelle mani della Tigliolese, con le virgiliane che hanno faticato a contenere l’avversario e hanno ceduto il primo set per 2-6. Nel secondo parziale l’equilibrio ha regnato sino al 4 a 3 per le astigiane; il Ceresara ha avuto la palla del 4 pari, ma non ha concretizzato l’occasione e sul punto del 5 a 3 lo scudetto ha preso la strada per Tigliole. Bacchi e compagne non si sono date per vinte, ma hanno dovuto alzare bandiera bianca dopo due ore di gioco.

«Francamente – spiega il presidente Fabrizio Pezzini – abbiamo giocato nel primo set un pelo sotto tono. Loro sono state più concrete, hanno sbagliato poco. Il secondo set è stato più equilibrato, ma non è bastato per raddrizzare una giornata storta. Purtroppo non è andata come speravamo, ma nello sport ci stanno anche le sconfitte. Alle ragazze posso solo dire grazie per l’impegno profuso. Un plauso va alla Tigliolese, squadra molto attrezzata ed esperta. Noi proveremo a rifarci in agosto nella final four di Coppa Italia». Che, per la cronaca, si disputerà a Noarna con semifinali venerdì 12: Tigliolese-Cereta e Ceresara-Segno.