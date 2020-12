Sport invernali – E’ arrivata la neve ma lo sci resta fuori pista. Rima: “Siamo fiduciosi”

MANTOVA Da tempo non si vedeva così tanta neve nelle località sciistiche in questo periodo. Piste perfette per gli atleti mantovani, ma inutilizzabili, a causa della seconda ondata della pandemia che da fine ottobre ha di nuovo fermato gran parte delle discipline sportive, a parte i prof ovviamente. Colpo di coda con beffa finale di questo terribile 2020. Ricordiamo che solo un anno fa erano settimane di intenso lavoro per organizzare eventi quali di lì a poco il tradizionale Memorial Falavigna-Romualdi, sulla leggendaria pista dell’Agnello a Pampeago, e invece… «La situazione dello sci virgiliano – spiega il segretario della Fisi Mantova Massimo Rima – è quella che si vede un po’ dappertutto: c’è molta confusione. Più che per i dpcm, dico dalla parte della Federazione e del Coni. Attendiamo ulteriori indicazioni – speriamo anche tra una decina di giorni – dagli organi preposti. E intanto per iniziare ci auguriamo, come hanno detto i media, di passare presto in zona gialla, anche perché adesso da “arancioni” non possiamo spostarci». C’è tanta confusione anche sui calendari: «Coni e Federazione parlano di gare di interesse nazionale. Ma quali sono? Noi che abbiamo soprattutto giovani, dai cuccioli ad allievi e ragazzi, cosa facciamo? C’è qualcosa per i nostri master, ma sempre pochino. Abbiamo sentito qualche località che si sta organizzando a numeri chiusi, come il Tonale, Pampeago o il Cermis, per permettere gli allenamenti. Solo che in Lombardia mi posso muovere, ma verso il Trentino no. Aspettiamo quindi indicazioni definitive. Abbiamo anche pensato di fare noi più avanti una convocazione come comitato di Cremona, Mantova, Pavia e Piacenza, ma dobbiamo conoscere bene quali sono le località che possiamo raggiungere, così da essere al sicuro se la polizia ci ferma». Stagione quindi compromessa? «Dimezzata, ma siamo fiduciosi dal 7 gennaio di poter partire. Intanto Sportime Mantova e Sci Club Marmirolo hanno fatto un po’ di preparazione sui ghiacciai». Anche perché le competizioni in calendario ci sono, come la Coppa Italia Master, il 12/13/14 marzo sul Cermis e a Pampeago, organizzata dallo Sci Club Guastalla, il gigante dello Sportime il 6/7 febbraio o a fine febbraio l’Interregionale. Che dire: serve tanta pazienza. (cri)