Bando emblematici provinciali, 480mila euro per la Provincia di Mantova

MANTOVA Si chiamano “Emblematici Provinciali”, ovvero iniziative di particolare rilevanza per il territorio. Ogni territorio potrà contare sulla competenza e professionalità delle fondazioni comunitarie. #filantropialocale

Fondazione Cariplo portare avanti anche per il 2022 la collaborazione con le Fondazioni di Comunità per l’avvio degli “Interventi Emblematici Provinciali”, a cui la Fondazione ha destinato complessivamente € 5.200.000.

Per il territorio della Provincia di Mantova, il bando prevede un budget totale di € 480.000 finalizzato a promuovere progetti definiti emblematici, ovvero iniziative in grado di produrre un impatto significativo sulla qualità della vita della comunità e sulla promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio di riferimento.

Fondazioni Cariplo si avvale ancora una volta del supporto e delle competenze delle Fondazioni di Comunità per la promozione e la diffusione dell’iniziativa, l’assistenza agli enti interessati e la candidatura di progetti sul territorio di ciascuna delle tradizionali Province di intervento.

I SETTORI DI INTERVENTO

Possono essere ammessi a contributo solo interventi in linea con il Documento Programmatico di Fondazione Cariplo e attinenti agli indirizzi delle sue Aree filantropiche e strategiche: Arte e Cultura, Servizi alla Persona, Ambiente e Ricerca Scientifica e Tecnologica.

In sintesi, il bando sostiene interventi che siano in grado di promuovere:

• lo sviluppo di comunità sostenibili, coese e solidali;

• il benessere sociale, economico dei cittadini e la qualità ambientale dei territori di riferimento;

• la realizzazione, la crescita e l’inserimento attivo dei giovani nella comunità.

Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo “In questo particolare momento il contributo per gli Interventi Emblematici Provinciali vuole essere occasione per la ripartenza di tutta la comunità attorno ad alcuni progetti trainanti, che sappiano aggregare e attivare energie e competenze, creando coesione e valore per le persone e il territorio. Oggi più che mai abbiamo bisogno di comunità forti, in cui ci si possa riconoscere e accogliere, e il sostegno della Fondazione Cariplo va esattamente in questa direzione: promuovere comunità per costruire un futuro dove nessuno sia escluso.”

Anche il Presidente della Fondazione Comunità Mantovana, Carlo Zanetti, ha espresso la propria soddisfazione per il mantenimento di questo significativo contributo annuale.

“Veniamo da anni complicati dalla pandemia, prima, e dalla guerra in Ucraina poi; calamità che hanno fatto emergere nuove povertà e inaspettate priorità.

Ci rinfranca soprattutto in questo particolare momento, sapere di poter contare sul sostegno di Cariplo che permette di mettere in atto azioni di aiuto per i più bisognosi.

Dobbiamo far sentire al nostro territorio la vicinanza e la prospettiva di un futuro di serenità”.