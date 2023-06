“E… state sicuri”, le forze dell’ordine incontrano i cittadini

RIVALTA (Roigo) – Questa sera, mercoledì 28 giugno, a partire dalle 20.45 si terrà nella parrocchia di Rivalta sul Mincio in momento di confronto dal titolo “E…state sicuri”.

Questo evento è promosso dal Comune di Rodigo con la collaborazione della Parrocchia, della Polizia Locale, a partire dal comandante e vice commissario Andrea Pollini, e dei Carabinieri, che saranno presenti grazie alla disponibilità del maresciallo Alessandro Andreatta, comandante della stazione di Gazoldo degli Ippoliti.

Nel corso della serata verranno forniti consigli su come prevenire furti e truffe durante il periodo delle vacanze estive.

Inoltre saranno anche affrontati argomenti riguardanti il codice della strada e sulla sicurezza dei veicoli per una vacanza serena e in più sarà possibile porre ai rappresentanti delle forze dell’ordine quesiti in merito ai vari argomenti posti al centro dell’attenzione.