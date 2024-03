Atletica – Rigoletto brilla a Busto e alla Carpaneta

Busto Arsizio (Va) Domenica scorsa, sotto una pioggia battente che ha condizionato non poco lo svolgimento regolare delle gare, si sono svolti i Campionati Regionali Invernali di Lanci Allievi a Busto Arsizio (Varese). Presente l’Atletica Rigoletto. Federico Bonfante ha indossato la maglia di campione regionale vincendo nel giavellotto, con 42.84, suo nuovo record personale, dopo essersi qualificato per la finale al secondo posto con un miglior lancio di 39.14. Grande soddisfazione per questo ragazzo che si è avvicinato ai lanci solo da poco tempo e ha dimostrato di avere ottime qualità tecniche e atletiche, oltre a notevoli margini di miglioramento. Tra le ragazze 7ª Matilde Bosi con 27.67l, 8ª Vittoria Negri 26.44 e 17ª Emma Rondelli 16.41 alla sua prima gara. Nel lancio del disco Matilde Bosi 4ª con 29.60, Giulia Nasi 8ª 26.00 e Divine Tarana 11ª con 21.64. Nel 3° cross Foresta della Carpaneta, tripletta tra le assolute con la vittoria di Rebecca Ottoni, il secondo posto di Olivia Orsi, terza Elisa Marconi e quinta Chiara Donadello. Negli Assoluti quinta piazza per Marcello Mastruzzi, 6º Alessandro Ghiselli, 7º Luca Giacominelli, 8º il tecnico Davide Lodi, 15º Vittorio Fedeli e 21º Lorenzo Stefanini. Nella categoria Ragazzi, secondo posto per Pietro Gaioni, mentre tra le ragazze terza Rachele Rolli. Negli Esordienti vittoria di Eva Paffi tra le femmine e terzo Lucas Ferreira tra i maschi.