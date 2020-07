Fitetrec – Eclipse Motteggiana in luce a Sasso Marconi

SASSO MARCONI (B0) Lo sport esce da una fase difficile e una delle prime discipline a ripartire, pur nelle limitazioni di pubblico, è stata l’equitazione. Cinque cavallerizzi dell’Eclipse Motteggiana hanno partecipato mettendosi in luce alla prova regionale di cross country in Emilia Romagna programmata domenica nel bolognese. La gara organizzata dalla Fitetrec si è disputata a porte chiuse per le categorie ludica (12 partecipanti), avviamento A (10), avviamento B (5), regolarità (2) con la partecipazioni di concorrenti dalla Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna. Eclipse in gara con 5 allievi. Nella categoria avviamento A hanno gareggiato Sofia Zambelli su Galaxy e Giada Cavicchi su Forteress, piazzatesi al terzo e al quarto posto per la Lombardia. Ottima la gara di Davide Tiranti nella categoria Avviamento B in sella a Ramito, al rientro alle gare dopo due anni. Davide ha effettuato un bellissimo percorso netto arrivando secondo dietro la vincitrice Elsa Maria Frabetti dell’Emilia Romagna solo perché la Fabretti ha centrato il tempo ideale. Hanno gareggiato in avviamento B anche Ilaria Landini su Nevado e Melissa Chiosa in sella a Chickname Du Poitier. La prossima gara di Trec Giovanissimi è in programma nelle Marche a Cagli il 18-19 luglio presso la scuderia Ca’Le Ghiande.

Sergio Martini