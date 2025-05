Atletica – Vittorie e podi per la Rigoletto ai Campionati di Società Emiliani

Mantova Sabato scorso ai Campionati di Società Emiliani, per Ragazze e Cadetti a Reggiolo, sono arrivati diverse vittorie e podi per i portacolori dell’Atletica Rigoletto.

Il forte saltatore in alto della categoria Ragazzi Luca Girelli ha conquistato due vittorie: una nell’alto con 1.58 e una nel salto in lungo con 4.89, mentre Flavio Piccina nel salto in alto è giunto terzo col personale di 1.50 e quarto nel salto in lungo con 4.31. Netta la vittoria di Francesco Daniele nei 300 metri, nei quali ha realizzato anche il nuovo personale di 39.7, davanti al compagno di squadra Pietro Gaioni che ha chiuso in 40.7. Soddisfazione anche nei lanci dove Amanda Costi ha vinto il getto del peso con la misura di 9.61; terzo gradino del podio per la sorella Virginia Costi con 7.46 e secondo posto tra i maschi per Gabriele Masenelli che ha eguagliato il suo personale con 8.89. Vittoria anche per il giavellottista Paolo Panizza con la buona misura di 27.60. Buona prova negli 80 metri di Irene Massarenti con 11.5, Matilde Mozzarelli ed Emma Vicentini con 11.6. Emma si è ripetuta poi nei 300 chiusi con il buon tempo di 49.4. Vittoria nel salto in alto Cadetti per Luca Oliani, che saltando 1.60 ha migliorato il suo primato personale. Da segnalare il secondo posto tra le Ragazze ottenuto da Yanni Scaravelli Da Costa, che può vantare un personale di 1.48. Buona prova anche per gli Esordienti Francesco Bresciani ed Elia Gerevini nei 1000 Ragazzi, chiusi rispettivamente in 3.59.3 e 3.54.4.

Prova più che positiva per la forte saltatrice Gaia Girelli che è giunta seconda nel salto triplo con 10.21, a soli 3 cm dal suo personale.