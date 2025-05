Tennis tavolo – Per Nicole Arlia stage al Pole France di Nantes

Nantes Nell’ambito di un progetto di collaborazione e di scambi con il Pole France di Nantes, Nicole Arlia (Centro Sportivo Aeronautica Militare-Brunetti) e Miriam Carnovale (Quattro Mori Cagliari), accompagnate dal tecnico federale Hugo Berger, hanno concluso uno stage della durata di sei giorni, che si è svolto al Pôle France. Hanno condiviso gli allenamenti con gli atleti e le atlete residenti nel Centro, come Antoine Noirault, Flavio Mourier, Isa Cok, Oceane Guisnel, Quentin Sandona, Axel Bossis, Nathan Pilard e Noah Tessier. Le due azzurre hanno potuto vivere un’esperienza molto utile per la crescita tecnica. Il loro prossimo impegno agonistico sarà al WTT Feeder Prishtina, in Kosovo, in programma da martedì 3 a sabato 7 giugno.