Il Settecento a Mantova: viaggio tra storia, musica e moda

Mantova L’Atrio degli Arcieri di Palazzo Ducale ha fatto da cornice a un evento speciale, ovvero la conferenza dal titolo “Il 1700 a Mantova tra passato e futuro”, organizzata dagli studenti del Liceo Virgilio, coadiuvati dal corpo docenti, e in collaborazione con il Museo di Palazzo Ducale.

Dopo l’introduzione storica, i giovani relatori hanno accompagnato il pubblico in un percorso tra le profonde trasformazioni che la casa d’Austria ha portato a Mantova sul finire del XVIII secolo.

Si è parlato di riforme amministrative, ecclesiastiche e assistenziali, ma anche delle innovazioni architettoniche e culturali che hanno segnato una svolta per la città.

La conferenza è stata arricchita da brevi intermezzi musicali con brani di Vivaldi e dalla sfilata di abiti d’epoca, che hanno fatto rivivere l’eleganza del Settecento.

A seguire, una visita guidata ha condotto il pubblico attraverso le sale ristrutturate del Palazzo Ducale, un tempo abitate dagli Austriaci.

Gianmarco Sorregotti, studente-guida in costume settecentesco, ci racconta: “Abbiamo esaminato da vicino le trasformazioni del Palazzo nel Settecento.

Dopo la presentazione iniziale, con i miei compagni abbiamo accompagnato i visitatori in un tour tra Corte Vecchia, Palazzo del Capitano e l’appartamento ducale, illustrando anche sale simboliche come quella dei Fiumi e dello Zodiaco.”

Accanto a lui, Francesca Arioli, elegante in abito rococò, contribuisce a ricreare l’atmosfera dell’epoca.

Indubbiamente, si è trattato di un’occasione preziosa per riscoprire, con occhi nuovi, la storia della città e del suo straordinario patrimonio artistico.