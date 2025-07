Auto – Alessandro Zorzi decimo assoluto al San Marino Rally: “Risultato che ci dà fiducia”

Solferino Prestazione in crescita e decimo posto assoluto per Alessandro Zorzi al termine del San Marino Rally, tappa valida per il Campionato Italiano Rally Terra. Il pilota di Solferino, navigato da Roberta Franzoni, ha affrontato l’impegnativa sfida sammarinese al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo preparata da Erreffe Rally Team, con il supporto del New Turbomark Rally Team, che lo affianca nella sua programmazione stagionale. In uno scenario di altissimo livello tecnico e sportivo, Zorzi ha saputo mettersi in evidenza con una performance solida e costante, frenata però da una posizione di partenza non favorevole. Partito infatti tra i primi equipaggi, ha dovuto affrontare strade rese insidiose dalla presenza di molta ghiaia, condizione che ha inevitabilmente influito sui riscontri cronometrici nelle fasi iniziali. Nonostante le difficoltà, il bilancio finale è stato più che positivo: «Essere presenti in una gara di questo livello, in un campionato così competitivo, è già un traguardo importante – ha dichiarato Zorzi – e concludere tra i primi dieci assoluti, sul palco d’arrivo nel cuore di San Marino, è stato davvero emozionante».

Il risultato acquisisce ancora più valore considerando l’assenza di test pre-gara e la necessità di adattarsi in corsa al fondo e al ritmo gara. Con il passare delle prove, l’equipaggio ha trovato maggiore confidenza e ha abbassato sensibilmente i tempi, dimostrando capacità di adattamento e determinazione. «Ci siamo difesi bene – ha aggiunto il driver mantovano – e nella ripetizione delle prove abbiamo fatto registrare tempi molto migliori. Siamo contenti di come abbiamo gestito la gara, abbiamo dato tutto e possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro svolto».

Il San Marino Rally rappresenta una tappa importante nel percorso di crescita stagionale, che continua sotto l’insegna della passione e della costanza.