Calcio – Ripescaggio e riammissione, oggi i criteri: il Mantova ci spera

Mantova In questa lunga e torrida estate, ormai prossima ad arrivare, ci sono alcune date da cerchiare in rosso. Una di queste è proprio quella odierna, 30 maggio. A Roma, infatti, andrà in scena il Consiglio Federale che deciderà quali criteri applicare per ripescare eventualmente le squadre da inserire nei gironi di Lega Pro. Stando alle regole della passata stagione, i ripescaggi avverrebbero secondo un regolamento che fa fede ad una serie di parametri. Prima di tutto si deciderà come dovrà avvenire l’ordine di ripescaggio. E su questo punto potrebbe esserci una novità rispetto all’anno scorso, ma sarà appunto il Consiglio Federale oggi a decidere: precedenza alle squadre “B” di Serie A, a seguire i club retrocessi dalla C in D e successivamente i club della D. Fino all’anno scorso gli ultimi due punti erano invertiti. Per quanto riguarda i club retrocessi dalla C in D, si guarderà la classifica finale dell’ultimo campionato (valore 50%), tradizione sportiva (valore 25%) e numero medio di spettatori con un valore del 25% (solitamente si guardano le ultime 5 stagioni). Una volta stabiliti i criteri, il Consiglio diramerà la graduatoria. Stando sempre alle regole in vigore, saranno escluse le società che nelle ultime tre stagioni hanno subito penalizzazioni varie.

Ovviamente le possibilità di ripescaggio, in chiave Mantova, ma non solo, dipenderanno dai posti a disposizione. Ovvero dalle domande d’iscrizione al campionato di Serie C (il termine è il 20 giugno) che verranno respinte, in tutti i gradi di giudizio. Questo significa che prima di agosto, il Mantova non potrà sapere se giocherà in C o in D E nel frattempo, ovviamente, dovrà formulare l’iscrizione al campionato di Serie D.

La seconda ipotesi è quella della riammissione, che avverrebbe qualora uno o più club non presentassero la domanda d’iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. Per decidere chi occuperà il loro posto si guarderà, tra le squadre retrocesse, a chi ha ottenuto il maggior numero di punti in classifica. Sul fronte riammissione è probabile che il Mantova abbia buone chances. E ovviamente, per una questione di tempistiche, questa è l’ipotesi maggiormente caldeggiata dalla società di viale Te.

Sarà importante valutare oggi i criteri che verranno stabiliti dal Consiglio Federale, dopo di che la società si metterà al lavoro per capire se ci sono i presupposti per formulare la domanda di ripescaggio; e bisognerà poi attendere la data del 20 giugno per capire se ci sono concreti spiragli di una riammissione diretta in Lega Pro. L’estate deve ancora cominciare, ma da qui al 20 giugno saranno giornate davvero roventi in casa Mantova.