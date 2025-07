Elezioni 2026: la fronda del Pd agita anche il Centrodestra

MANTOVA Ha suscitato molto interesse la notizia pubblicata lunedì dalla Voce circa i lavori sotterranei in corso per organizzare una lista di centrosinistra antagonista rispetto a quella ufficiale per le comunali della prossima primavera.

Molto interesse naturalmente nella galassia Dem e centrista dominante, che pure sta già lavorando alla definizione del progetto politico e programmatico da presentare ai cittadini per il dopo-Palazzi. Ma non minore interesse anche lo si è recepito sul versante opposto del centrodestra, memore di quello che già si potrebbe configurare come un “modello Zaniboni”: ovvio il riferimento al “Patto nuovo per Mantova” varato nel 2010 da Antonino Zaniboni con ampî apporti cattolici, che non poco aveva contribuito a decretare la sconfitta del sindaco uscente Fiorenza Brioni.

Sarebbe proprio ciò che serve al centrodestra per ridurre uno svantaggio oggi sulla carta e nelle indagini demoscopiche apparentemente incolmabile comunque persistente anche in assenza di Mattia Palazzi incandidabile per un terzo mandato: quale che sia il suo successore da scegliersi con ogni probabilità fra gli assessori di spicco Andrea Murari, Giovanni Buvoli e Iacopo Rebecchi, comunque è ragionevole credere che partirebbe avvantaggiato sulla concorrenza di centrodestra.

Ma l’attenzione si fissa non poco anche sul papabile candidato sindaco della fronda, circa il quale di certo ci è stato riferito il solo connotato del blasone politico: sarà “una figura di spicco”. Non un’indicazione utile all’agnizione. E a questo punto non si fa che ipotizzare alcuni nomi di personalità “critiche” o defilate, ma che in passato hanno fatto la storia del partito. Si oscilla fra quello del senatore Roberto Borroni e quello dell’ex sindaco Gianfranco Burchiellaro. Ma inutile sarebbe chiedere lumi agli stessi interessati, che negherebbero, tanto quanto un non impensabile imprenditore.

Escluso infine ogni riferimento all’on. Bruno Tabacci, che pure circola come persona interessata a candidarsi sindaco o a Milano o a Mantova, ma mai fuori dagli schemi ufficiali.