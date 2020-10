Automobilismo – Cressoni al Mugello per il Campionato Italiano Gt

ROMA Dopo la parentesi di respiro internazionale alla leggendaria 24 Ore di Le Mans, Matteo Cressoni torna a calcare i circuiti “di casa” e già da questo weekend sarà impegnato nel Campionato Italiano Gran Turismo a fianco del compagno Simon Mann e, sempre fedele al Cavallino Rampante, al volante della Ferrari 488 GT3 no. 21.

Le colline toscane, ed il Mugello Circuit in particolare, saranno teatro da oggi (venerdì 2 ottobre) a domenica del secondo round stagionale della serie Sprint, formula che prevede due gare della durata di 50 minuti + 1 giro ciascuna, e dove l’equipaggio Cressoni/Mann tenterà la scalata al vertice della classifica di classe PRO-AM dopo il doppio podio della gara d’esordio al Misano World Circuit.

Come tutte le gare del Campionato Italiano GT, anche la tappa del Mugello verrà trasmessa in diretta streaming e in diretta Tv sul canale RaiSport (Canale 58 del digitale terrestre).