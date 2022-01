Pallavolo serie B1 f – Volta tessera il secondo libero Massafeli

Volta M. Un tassello in più per il Volta. Lorena Iasi Massafeli (2004) è il nuovo secondo libero della Nardi di Marco Breviglieri e Leonardo Camarini. Arriva dall’Euromontaggi Porto e prende il posto di Rachele Gobbi, giunta la scorsa estate dallo Zoo Bautique Stradella, che recentemente aveva deciso di lasciare le collinari. Così come aveva fatto anche la palleggiatrice Giorgia Angelini, altro colpo di mercato della scorsa estate, che è stata sostituita da un’altra giovanissima, Beatrice Manzon ex Chions.

Massafeli ha iniziato la stagione con il gruppo del Porto impegnato nella serie D lombarda (girone G), allenato da Cristian Luppi, ma si è anche allenata con la prima squadra dell’Euromontaggi di Biagio Marone. E’ andata a referto anche in una gara di B1. Il neo colpo in entrata di riparazione delle collinari del presidente Sergio Longhi farà da vice a Veronica Di Nucci: oggi la presentazione dell’atleta.

Nel frattempo l’ex Sofia Tosi, che in estate si era accasata al Conegliano, avversario in campionato del Volta, dopo essersi vista annullare il passaggio al Cbl Costa Volpino, capolista nel girone B di B1, prosegue la sua carriera in Svizzera con il Lugano di Salomoni, impegnato nel massimo torneo femminile elvetico.