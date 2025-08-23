Calcio Serie B – Su i motori! A Monza il Mantova cerca la partenza sprint

MANTOVA Si comincia. U-Power Stadium di Monza, ore 21: da qui parte il secondo campionato di fila del Mantova in Serie B. Debutto ostico, ricco di insidie. L’Acm di Davide Possanzini non parte certo favorita: il Monza, allenato da Paolo Bianco, è retrocesso dalla Serie A, e già questo basterebbe ad assegnargli la palma del favorito. Aggiungiamoci che dispone di uno dei migliori organici del lotto, e il quadro è completo.

Ma siamo alla prima giornata e le incognite superano abbondantemente le certezze. Lo stesso Monza, come anche il Mantova, è in fase di collaudo. Dunque si affrontano due squadre dai meccanismi non ancora oliati, con qualche giocatore in ritardo di condizione, il che rende tutto più imprevedibile. Lo stesso Bianco, ieri in conferenza stampa, ha dichiarato: «Sulla carta, questo Monza è la squadra più forte che ho mai allenato, ma in campo non ci vanno i nomi». I brianzoli hanno addirittura cambiato proprietà, salutando Fininvest e finendo sotto l’egida di un fondo americano. Il Mantova, se non altro, può contare su una sorta di record di continuità: tre anni con lo stesso presidente, direttore sportivo e allenatore. Da queste parti, un mezzo miracolo.

L’Acm deve far dimenticare il cappotto (4-0) subìto dal Venezia in Coppa Italia. Il precampionato ha mostrato luci e ombre, potenzialità interessanti in qualche singolo e difetti cronici che ancora si fatica a correggere. Possanzini professa ottimismo, in realtà questo debutto si presenta come il più difficile dei suoi tre anni in biancorosso. Non ci sono più Burrai e Brignani, baluardi delle ultime due stagioni. Sono arrivati ben 10 giocatori nuovi, alcuni dei quali in ruoli strategici. È logico che per pesare il valore reale della squadra ci voglia del tempo.

Una garanzia c’è ed è rappresentata dalla tifoseria che, come già a Venezia, seguirà in massa la squadra (un migliaio i mantovani attesi in Brianza). Chissà che la loro spinta non possa aiutare Festa e compagni a sovvertire il pronostico. Per inaugurare al meglio una stagione tutt’altro che semplice da focalizzare, in cui il Mantova parte con l’obiettivo di una salvezza più tranquilla. Comunque sempre e tutta da conquistare.