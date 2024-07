Calciomercato dilettanti – Union Marmi, colpo Previs Melaca

MANTOVA Colpo dell’Union Team Marmirolo: il diesse Capelli e il patron Ballotari hanno chiuso per l’attaccante Previs Melaca, proveniente dal San Giovanni Lupatoto ed ex Vigasio. Un atleta che va a completare il reparto offensivo neroverde, che in questa finestra di mercato si è arricchito con gli arrivi di Ghirardi, Pernigotti e Rasini. Risaliamo momentaneamente in Eccellenza, dove la Castellana attenderà fino al weekend per provare a chiudere la conferma dell’attaccante Secli. Solo se l’ex Pordenone non rimanesse, i biancazzurri si orienterebbero su un nuovo profilo in avanti. Sembra raffreddarsi in casa Castiglione la pista Andrea Brighenti: il forte attaccante potrebbe restare al Chievo, società dove ha militato già nella seconda parte della scorsa stagione. Ma mai dire mai. In Seconda Categoria la Rapid United ha ceduto Galli alla Casalese. In Terza la Casteldariese dovrebbe chiudere in settimana per Menegollo e Segala coi quali ha in atto una trattativa. Due centrocampisti in arrivo per il Pomponesco, Tommaso Morselli dal Gonzaga, Mattia Salvemini dal Guastalla, trattativa col Moglia per il difensore Francesco Malavasi, mentre il Boca Juniors ha chiuso con l’estremo difensore Andrea Mantovani, atleta ex Amatori Castelmassa e Alto Polesine: sarà il vice del confermato Alessandro Gazzi.