Provincia, ecco il programma culturale

MANTOVA Definito il programma espositivo e culturale della Casa del Mantegna per il periodo febbraio 2025 – 6 gennaio 2026.

“La Provincia di Mantova considera la Casa del Mantegna uno spazio polifunzionale al servizio della comunità” ricorda il presidente dell’ente Carlo Bottani che con un suo decreto ha approvato oggi il carnet di iniziative culturali ed esposizioni.

Questo il calendario delle iniziative: collezioni fotografiche Fondazione Bam, dal 7 marzo al 4 maggio 2025; rassegna “Mantovarchitettura 2025”, dal 10 maggio al 29 giugno 2025, a cura del Politecnico di Milano —Polo Territoriale di Mantova; mostra antologica dedicata al fotografo Giuseppe Morandi, dal 12 luglio al 24 agosto 2025 a cura di Pantacon; Festivaletteratura edizione 2025 — Sezione della letteratura dell’Infanzia — dal 3 al 7 settembre 2025, a cura dell’Associazione Mantova Festival Internazionali; mostra “Alfonso Leto. Screen”, a cura della Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestiadi — dal 20 settembre al 2 novembre 2025; mostra “Cycles” di Benedetta Segala a cura dell’Associazione Mater Mantova –8 novembre 2025-6 gennaio 2026.

Al Palazzo del Plenipotenziario, invece, altro spazio di proprietà e gestito dalla Provincia, saranno allestite le esposizioni: “Giacomo Matteotti. Libertà Liberatrice” a cura della Fondazione Studi Storici Filippo Turati 12 – 31 marzo 2025 e “Schiavi di Hitler” a cura della Presidenza del Consiglio Comunale di Mantova e dell’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea dal 20 settembre -12 ottobre 2025.

“A integrazione del programma espositivo 2025 l’attività di valorizzazione di Casa del Mantegna quale centro culturale al servizio della comunità comprenderà la realizzazione di eventi e rassegne culturali, incontri, in collaborazione con enti pubblici, istituzioni culturali e enti del terzo settore” conclude il presidente Bottani nel suo decreto.

Primo appuntamento quello di oggi, con l’inaugurazione alle 11 al Palazzo del Plenipotenziario in piazza Sordello della rassegna “Giacomo Matteotti – La Libertà Liberatrice”, organizzata dalla Fondazione Filippo Turati e promossa dalla Provincia di Mantova.

Interverranno per l’occasione il presidente della Provincia Carlo Bottani, il consigliere provinciale con delega alla cultura Enrico Volpi, Massimo Allegretti presidente del Consiglio comunale di Mantova, Claudia Bonora, presidente dell’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, Maurizio Degl’Innocenti, presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Matteotti.

La mostra – con un percorso espositivo che si compone di tredici sezioni – sarà visitabile fino al 30 marzo, dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì con ingresso libero.