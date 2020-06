Basket A2 maschile – Stings, parla Negri: “Siamo qui, ma ci serve un aiuto”

MANTOVA In conferenza Il diesse Gabriele Casalvieri ha fatto il punto sulle mosse future del club: «Dopo il capitano Mario Ghersetti stiamo lavorando sulle riconferme – commenta – Siamo agli inizi e i giocatori vogliono parlare col nuovo allenatore. Stiamo cercando di mantenere una squadra equilibrata e motivata con lo spirito della scorsa stagione. Per gli americani, lavoriamo sull’esterno e il lungo, ma saranno l’ultimo problema dopo aver scelto i giocatori italiani».

Il presidente Adriano Negri aggiorna la situazione riguardante gli sponsor. «Aspettiamo di essere convocati da Pompea per avere un quadro della situazione. L’incontro era stato rinviato dopo le vicende dell’emergenza Coronavirus. Quindi non sappiamo come sarà il futuro con la nuova proprietà dell’azienda. Per gli sponsor in generale, il direttore marketing Stefano Filippi sta lavorando, ma il quadro deve essere accuratamente valutato visto le diverse situazioni. Con decisioni a rischio e sulla fiducia e con un budget da definire. Faccio un appello perché non preservare questa realtà sarebbe un vero peccato. Non abbiamo incassi al di fuori di queste 140 aziende che ci danno una mano. Va colta l’opportunità di una realtà che ha bisogno di un aiuto. Una realtà costruita faticosamente negli ultimi anni». Negri è molto chiaro su come vede la ripartenza: «Ritengo, e lo dico da sempre, che è indispensabile giocare a porte aperte. Quando sarà possibile non lo so, ma non bisogna avere fretta e dobbiamo vivere alla giornata. In A2 mi auguro che il buon senso dia la possibilità ai tifosi di partecipare alle partite, un momento di aggregazione con gli sponsor e il tessuto sportivo giovanile. Mi auguro di poter giocare il prima possibile a porte aperte. Si potrebbe ripartire prima come nei teatri, ma è difficile poter pensare che dimezzare il numero dei tifosi risolva il problema. Chi si prende la responsabilità di gestire nei palazzetti questa situazione?».