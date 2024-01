Basket giovani – I Lions del Chiese a lezione da “Gek” Galanda

CASALMORO Tanto divertimento e tanta pallacanestro ieri al palazzetto di Casalmoro. I giovanissimi atleti dei Lions del Chiese sono stati a lezione da un mito del basket, Giacomo “Gek” Galanda, che ha tenuto ben tre allenamenti per i nati 2013/14, 2012 e poi 2011 con l’U14 femminile. Il suo palmares conta tre scudetti, due Legadue, una Coppa Italia, due Supercoppe Italiane, un oro, un argento e un bronzo agli Europei e la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene nel 2004. Sempre in quell’anno, il 3 agosto, fu top scorer con 28 punti nella storica vittoria dell’Italia contro gli Stati Uniti. Una giornata da ricordare per i giovani Lions che hanno potuto allenarsi con un grande campione azzurro.