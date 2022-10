Prenotazioni: “Venga pure a fare la quarta dose qui a Milano”

MANTOVA “L’appuntamento per la prima dose del vaccino antinfluenzale in data 3 novembre 2022 presso il centro Cdc di Rugabella, 4/6, Milano, alle 10.05 circa, con codice di prenotazione…”. Seguono numeri e altre specifiche. È Questo il contenuto di uno dei tre messaggi che un cittadino mantovano ha ricevuto ieri per sottoporsi a vaccinazione. Tre, proprio tre messaggi, e tutti provenienti dal milanese, dove lo stesso destinatario dovrebbe recarsi per ricevere le dosi.

Nel messaggio tutto quadra: il nome, il numero di codice fiscale e quello della tessera sanitaria. Ciò che non quadra invece è la prenotazione non richiesta, men che meno in una struttura milanese. Tre farmacie diverse risultano prenotate a suo nome, senza che lo stesso interessato (peraltro trivaccinato) ne sapesse alcunché.

«Ho telefonato alle stesse farmacie – commenta l’interessato – e queste mi hanno rimandato alla Regione, che a sua volta mi precisa di avere investito l’Aria Spa, azienda che ha in gestione le procedure anti-covid. Uno sbaglio di persona, quindi?». Sicuramente, ma quanti sbagli toccano in queste ore a destinatari di questi messaggi?