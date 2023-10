Ciclismo – Domenica il Gp Marcaria per Esordienti e Allievi

Mantova Ultime battute della stagione per quel che concerne il ciclismo giovanile sulle strade mantovane. Il calendario 2023, prima del rompete le righe, prevede per questo fine settimana la partecipazione dei baby dello Sporteven alla competizione di mtb che si disputerà domani pomeriggio a Verona sul circuito ricavato all’interno del Parco Quadrante Europa. Domenica, invece, i portacolori del team di Borgo Mantovano saranno tra i protagonisti della Gf Strada del Tartufo Mantovano che si terrà a Pieve di Coriano. Sempre domenica, ma a Castiglione delle Stiviere, i riflettori saranno puntati a partire dalle 9.30 sul Memorial Papa Giuseppe, ultima tappa del Memorial “Damiano Darra”. A questo appuntamento allestito dal Gs Bike 96 parteciperanno più di 150 baby e tra loro anche gli atleti del Mincio Chiese, del Ciclo Club 77, dell’Allgor Tatobike e degli Amici del Pedale Rivaltese. Al pomeriggio dalle 14 l’attenzione si sposterà a Marcaria per Esordienti del 1° e 2° anno e per gli Allievi. L’appuntamento sarà allestito dall’Uc Ceresarese con la cabina di regia affidata al presidente provinciale Fci Fausto Armanini. In palio il 6° Gp Comune di Marcaria-il 5° Trofeo Loris Campana a.m.-la Coppa Armanini Bonfiglio a.m. Presenti gli Esordienti e gli Allievi del Mincio Chiese. Gli juniores mantovani della Biesse Carrera, Kevin Lanzarotto, Damiano Lavelli, Andrea Godizzi e Riccardo Grazioli, del Team Giorgi Angelo Monister, del Pedale Scaligero Denis Apostol, Sebastiano Turina e Cristiano Maioli, del Feralpi Matteo Morelli e del Biringhello Matteo Visioli saranno di scena a Senago (Mi) in occasione del Piccolo Lombardia. L’Under 23 Gianluca Cordioli del Sissio Team, per completare il quadro, domenica sarà in gara a Montecatini (Pt) mentre martedì parteciperà al test in programma a Ponsacco (Pi). Paolo Biondo