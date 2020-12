Santa Lucia arriva in città, con tanti appuntamenti per i più piccoli, tra arte, gioco e lettura

MANTOVA – Nonostante il periodo sia complesso, la città e il Comune di Mantova non rinunciano a qualche regalo per i più piccoli, per poter comunque festeggiare Santa Lucia, come spiegato ieri durante la presentazione degli appuntamenti nella sede municipale cittadina. Due le inizaitive illustrate dall’assessora Chiara Sortino: Insieme a Te è l’iniziativa in collaborazione con Fondazione Palazzo Te e Cooperativa Charta, che che consegna ad ogni bambino, nelle scuole di infanzia e nelle primarie, una cartolina speciale, che rappresenta la possibilità di una giornata da condividere con la famiglia, appena possibile, presso il Museo di Palazzo Te. Insieme a Green Eventi, invece, arriverà un segnaporta da personalizzare e appendere alla maniglia della porta di casa, per rendere più semplice il lavoro di Santa Lucia.

Ma non è tutto: alla lettura sono dedicati gli incontri illustrati dalle assessore Alessandra Riccadonna e Serena Pedrazzoli: il 12 dicembre, infatti, nell’ambito di LibrOfficina, Santa Lucia toccherà le biblioteche di quartire, per terminare il suo percorso al Baratta, con il suo asinello contemporaneo e tante storie da narrare. Il 14 dicembre presso le scuole di infanzia sarà distribuito un dono da condividere in famiglia, che ancora resta misterioso. Nelle sezioni sarà poi elargito un libro da colorare, nell’ottica di realizzare presso gli istituti una biblioteca di qualità. Diversi modi, ha concluso il sindaco di Mantova Mattia Palazzi, per rafforzare il legame tra cittadini e patrimonio artistico e per costruire il concetto di gioco e crescita intorno alla lettura.