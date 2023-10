Calcio Promozione – Suzzara, il casting sarà italiano. Per ora team a Petrassi e Bayegan

Suzzara All’indomani dell’addio di Marcello Troisi dalla panchina del Suzzara è subito iniziato il casting per il terzo tecnico stagionale che, come comunica la stessa società bianconera, sarà un tecnico italiano ed esperto della categoria. «La dirigenza del Suzzara Sport Club comunica che visti gli ultimi avvenimenti relativi alla gestione tecnica, non dipendenti dalla propria volontà ma relativi a specifiche scelte personali dei dipendenti di Soccer university – si legge nel comunicato -, ha avuto mandato pieno dalla proprietà americana di procedere con la scelta della futura guida tecnica, al fine di portare stabilità ad un progetto tecnico ambizioso ed innovativo, ma che necessita di assestamento».

Ed è subito impazzato il totomister, con una lunga lista di nomi, voci e congetture che si sono inseguite nelle scorse ore. Per ora, visto che siamo già a venerdì, la squadra verrà guidata dal viceallenatore Aldo Petrassi e dal tecnico della seconda squadra nonché preparatore fisico Mo Bayegan: «Il Suzzara andrà avanti questo fine settimana e manterrà tutto come al solito dopo le dimissioni di coach Marcello Troisi – prosegue la società -. L’assistente della squadra Aldo Petrassi rimarrà come allenatore ad interim, il gruppo dirigente cercherà nuovi candidati per la posizione di capo allenatore. La squadra è migliorata sotto ogni aspetto, dentro e fuori dal campo. Le vendite degli abbonamenti sono più che raddoppiate, le presenze sono raddoppiate, le sponsorizzazioni sono raddoppiate e la squadra è ancora imbattuta in campionato. L’infrastruttura messa in atto da Soccer Universities e Suzzara sta ovviamente funzionando per rendere il Club forte e solido. Il club si atterrà al suo piano per la stagione 2023-24 e non vediamo l’ora di continuare i nostri miglioramenti dentro e fuori dal campo».

Al di là delle dichiarazioni formali (e dovute), tanti i nomi che sono circolati: il preferito dalla parte “italiana” della dirigenza sarebbe Alessandro Cobelli, attualmente fermo dopo il divorzio estivo con la Castellana, portata in Eccellenza dal tecnico mantovano. Che però non sarebbe propenso ad accettare. E’ stato fatto un tentativo anche con Manuel Spinale, fresco di addio dal Villafranca, che avrebbe declinato per una questione di categoria. Sono circolati anche i nomi di Davide Marmiroli, Vincenzo Cogliandro e Alessandro Gola, ma nessuno di questi sarebbe effettivamente nel mirino.