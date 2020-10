Basket serie A2 f – MantovAgricoltura, debutto interno con Crema

MANTOVA L’ultima palla a due presso la tensostruttura di Via Manzoni a Mantova si era alzata sabato 15 febbraio. Dopo quasi otto mesi, questa sera alle ore 21, i palloni di MantovAgricoltura ricominceranno a battere il ritmo sul parquet con la formazione biancorossa pronta ad accogliere la testa di serie Basket Team Crema (arbitri Giulia Caravita e Pellegrini). Le ospiti, allenate da coach Stibiel, mercoledì recupereranno la gara casalinga del primo turno con l’Alpo che non avevano disputato a causa di incongruenze burocratiche. Il quintetto virgiliano di Massimo Borghi si presenta alle avversarie galvanizzato dalla vittoria della settimana scorsa in terra alessandrina, a Castelnuovo Scrivia per 63-59: obiettivo provare a mettere in difficoltà le temibili atlete cremasche. La formazione biancoceleste, è stata premiata due settimane fa come vincitrice della Coppa Italia per il terzo anno di seguito ed è in lizza per guadagnarsi la promozione nella massima serie. L’ala Cristiana Petronio è stata grande protagonista del debutto in Piemnonte: ha recuperato il pallone decisivo nel finale della partita a Castelnuovo Scrivia e ha segnato i due tiri liberi della vittoria. Commenta così la partita della scorsa settimana e l’atteggiamento della squadra: «Ritornare in campo è stato certamente molto emozionante. Una sensazione che non provavamo da ormai troppo tempo: anche le piccole cose, come i riti di spogliatoio, ci sono mancati ed essere ritornate a farli è stato incredibile. La partita è stata molto combattuta. Siamo state brave ad essere state sempre presenti e penso si sia notata la nostra voglia di dare il tutto per tutto per guadagnarci la vittoria. Domani (oggi, ndr) sarà stupendo ritornare in campo davanti a quei pochi tifosi che avranno la fortuna di assistere alla gara con Crema. Certamente ci presenteremo cariche di entusiasmo dopo la vittoria della settimana scorsa e cercheremo di fare il possibile per provare a chiudere col successo anche la sfida del nostro esordio casalingo. Giocheremo tutte le nostre carte anche contro un avversario di spessore. Cosa mi aspetto per il futuro? Solo che vada tutto nel modo migliore possibile e già riuscire a disputare il campionato nella sua interezza sarebbe una vittoria per il nostro movimento. Ovviamente nei nostri intenti c’è anche quello di toglierci qualche soddisfazione, magari centrando i playoff anche perché lo scarto tra playoff e playout è di una sola posizione e noi vogliamo provare a sognare».

L’accesso al Dlf sarà fortemente contingentato in ottemperanza ai decreti ministeriali: informazioni più precise verranno comunicate in maniera tempestiva tramite i canali social della società. Per garantire la partecipazione e la vicinanza alle biancorosse, seppur digitale, sarà possibile seguire il match in diretta sul profilo YouTube del Basket 2000 San Giorgio curato dalle voci di Francesca Siliprandi e Lucrezia Zambonini.