Basket serie A2 f – Purrone: “MantovAgricoltura, grande vittoria a Carugate”

SAN GIORGIO Sabato scorso il MantovAgricoltura ha centrato un’importante vittoria nella penultima di andata nel girone Nord: si è imposto a Carugate contro il team di Luigi Cesari. Quella fra milanesi e virgiliane è stata l’unica gara disputata del 12esimo turno; rinviate le altre per casi di Covid. Sabato per San Giorgio si chiude l’andata con la sfida al PalaSguaitzer contro il Torino Teen Basket. «A Carugate contro le milanesi, che erano reduci da tre successi consecutivi, la squadra ha disputato un’ottima partita – afferma il tecnico Stefano Purrone – Abbiamo sconfitto un’ottima squadra e riscattato la precedente sconfitta casalinga con Ponzano Veneto. Si tratta di un successo prezioso nel nostro cammino verso i play off, e che ci tiene bene a distanza dalla zona play out. Carugate ha sempre reso vita dura a tutti. Questa volta un grande contributo alla vittoria è arrivato dalle atlete che sono partite dalla panchina. Ho anche dato spazio a due ragazze del 2006, Buelloni e Ndiaye. Quest’ultima ha siglato due punti, in un match davvero tosto. E’ importante il loro impiego perché premia il saggio lavoro di Lorenzo Logallo, responsabile del nostro settore giovanile. Linea verde nella quale crediamo fortemente e sui cui puntiamo molto». Sabato è in programma la sfida con Torino: «La squadra recentemente ha avuto problemi legati al Covid, tanto che sabato scorso non ha potuto disputare a Venaria Reale la sfida fra neopromosse con Treviso. Si tratta di una squadra che ha un mix di giovani ed esperte e annovera anche qualche ex Moncalieri. Vedremo se ha risolto i suoi problemi e se dunque si potrà giocare. Se il match con le piemontesi verrà confermato, ci attendono nel giro di sette giorni tre sfide. Mercoledì 19 dobbiamo recuperare la gara esterna con Crema, poi sabato 23 inizia il girone di ritorno e saremo ospiti del Vicenza che di recente ha cambiato allenatore». La partita di Crema è valida per la settima di andata. Sulla panchina delle beriche adesso siede Fabio Ussaggi: ha rilevato Paolo Zordan, che a sua volta per un breve periodo era subentrato a Sandro Sinigaglia del quale era il vice.