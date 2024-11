Basket Serie A2 femminile – Fatal Trieste: il MantovAgricoltura incassa la prima sconfitta (70-50)

Trieste Si interrompe a quota sette la striscia di vittorie consecutive del MantovAgricoltura, sconfitto nettamente a Trieste dal Futurosa con un perentorio 70-50. Una brusca battuta d’arresto per le sangiorgine, che non sono riuscite a tenere testa a una squadra solida e in piena fiducia, capace di dominare per larghi tratti del match.

La gara si apre con un avvio travolgente delle padrone di casa, che mettono subito le cose in chiaro con un parziale di 9-0. Le virgiliane sembrano stordite e faticano a trovare il ritmo, mentre Trieste approfitta di ogni errore per aumentare il distacco. Dell’Olio prova a scuotere la squadra con una tripla, ma la risposta della Futurosa non si fa attendere: Lombardi firma il +10 (16-6), dimostrando la capacità delle triestine di colpire con precisione dall’arco. Nonostante gli sforzi di Fietta e Dell’Olio, il San Giorgio fatica a limitare le palle perse, elemento che si rivelerà decisivo nell’economia del match. Il primo quarto si chiude 19-13 per Trieste, un margine che riflette le difficoltà delle virgiliane nel contenere le iniziative avversarie. Nel secondo parziale, le sangiorgine cercano di riorganizzarsi, ma Trieste non rallenta. Miccoli e compagne continuano a colpire da tre punti e sfruttano ogni minima disattenzione difensiva delle biancorosse. Il vantaggio delle padrone di casa arriva fino al +12, costringendo coach Logallo a chiamare timeout per cercare di arginare la fuga triestina. Il MantovAgricoltura accorcia momentaneamente le distanze portandosi a -7, ma ogni sforzo viene frustrato dalla solidità e dalla lucidità delle avversarie, che chiudono il primo tempo avanti 32-23.

Dopo la pausa lunga, il copione non cambia: Trieste continua a dominare, mostrando grande fluidità in attacco e una difesa capace di neutralizzare le bocche di fuoco mantovane. Mosetti e Camporeale sono devastanti dall’arco, respingendo ogni tentativo di rimonta. Fiorotto e Fietta provano a tenere vive le speranze con giocate di carattere, ma i liberi di Miccoli ristabiliscono il +13. Nonostante qualche buona iniziativa offensiva, San Giorgio non riesce a concretizzare e cede terreno, chiudendo il terzo quarto sul 56-40, un divario che sembra ormai incolmabile. Negli ultimi dieci minuti, le virgiliane provano il tutto per tutto, ma Trieste si dimostra implacabile. Ben organizzate e concentrate, le padrone di casa amministrano il vantaggio con intelligenza, arrivando anche al +22. Nei minuti finali, Orazzo segna dalla lunetta, ma è un’azione che serve solo a correggere il passivo. Il match si conclude con un netto 70-50, decretando la prima sconfitta stagionale per il MantovAgricoltura.

Nonostante il passo falso, le biancorosse non perdono fiducia. Ora l’obiettivo è voltare pagina e riprendere il cammino in campionato. Sabato prossimo, le sangiorgine ospiteranno al PalaSgu (ore 19.30) l’Halley Thunder Matelica in un match fondamentale per dimostrare che questa sconfitta è solo un episodio e che la squadra ha tutte le carte in regola per tornare protagonista. La concentrazione e la determinazione saranno fondamentali per riprendere il percorso vincente.