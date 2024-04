Basket Serie A2 femminile – Logallo: “San Giorgio, vincere a Torino per blindare il quarto posto”

SAN GIORGIO Dopo l’agevole successo di sabato sul Moncalieri, domenica è arrivata l’attesa buona notizia della sconfitta del Broni col Costa Masnaga che ha consegnato al MantovAgricoltura il quarto posto nel girone, quando manca una sola giornata al termine della regular season. Una posizione che, se confermata battendo Torino domenica nell’ultimo turno, darebbe alle sangiorgine il vantaggio del fattore campo nella prima serie dei play off contro la quinta dell’altro raggruppamento (una tra Trieste e Treviso). Nel malaugurato caso dovesse perdere a Torino e arrivare quinto, il San Giorgio affronterebbe invece il Matelica (quarto del girone B) con prima sfida ed eventuale bella nelle Marche.

Ne parliamo con il coach Lorenzo Logallo, che parte però dal successo sul Moncalieri. «Un club – racconta – che ha giocato un ruolo fondamentale, lì ho mosso i primi passi. Loro sono partite aggressive, le nostre ragazze un po’ più scariche e destabilizzate dallo sprint avversario. Due tiri di Orazzo hanno dato il “click”, poi tutte hanno iniziato a danzare. Il secondo tempo è stato tra i migliori che abbiamo mai giocato, con azioni enciclopediche e un contributo corale. Una su tutte Veronica Dell’Olio, con una prestazione cristallina, e anche Vanessa Nwachukwu che, sebbene non sia andata a referto, ha dato un supporto non indifferente alla causa». Il 4° posto ora è realtà, ma bisogna andare a difenderlo a Torino. «Lo scenario è interessante: noi vogliamo il quarto posto, loro la salvezza. E’ il piazzamento che ci eravamo dati come obiettivo a metà anno, ma che abbiamo visto sfumare. Diciamo che stiamo cercando di riprenderci quello che volevamo ci spettasse, ma che per intoppi di percorso non abbiamo potuto godere. La squadra si trova in un momento di fiducia e armonia, determinata verso l’obiettivo. Chiaramente non sarà una passeggiata. Ma il nostro percorso è a lungo termine: passato Torino ne avremo altre e poi altre e altre ancora su cui focalizzarci: un mattoncino per volta, come sempre». Lo sguardo, dunque, corre ai play off e al possibile avversario negli ottavi. «Nel Girone B – conclude Logallo – sarà una sfida tra Matelica e Trieste per capire quale delle due sarà la nostra sfidante. Non saprei dire quale sia la migliore o peggiore, cercheremo di tenerci il nostro quarto posto per avere il fattore casa a favore. Credo che l’incrocio dei gironi sia qualcosa di estremamente stimolante e interessante. Il livello è molto alto in entrambi i gironi, la Coppa Italia ci ha dato prova di questo e tutti i giochi saranno aperti».