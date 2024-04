Rugby Serie A Elite – Viadana, scatta l’operazione play off. Wagenpfeil: “Sogniamo tutti insieme”

VIADANA Missione compiuta. Con la vittoria piena sul campo romano delle Fiamme Oro, il Viadana ha chiuso al primo posto la regular season e si è regalato due grandi derby da giocare allo Zaffanella nella nuova formula dei play off. Si (ri)comincia sabato 27 aprile contro il Colorno, mentre la data della sfida con Reggio dipenderà dall’esito della prima: il 4 maggio nel malaugurato caso di sconfitta; l’11 maggio con vittoria o pareggio. I precedenti stagionali sono tutti favorevoli ai leoni gialloneri, che hanno sconfitto il Colorno sia in casa (28-19) che in trasferta (26-20); stesso “trattamento” riservato al Valorugby (23-16 al Mirabello, 29-18 allo Zaffanella). Agli scaramantici è consentito toccare ferro, ma è chiaro che il quindici di coach Pavan parte favorito nella corsa alla finale, che si disputerà domenica 2 giugno allo stadio Lanfranchi di Parma (ore 17.30, diretta Rai 2 e Dazn) contro la vincente dell’altro girone, tutto veneto, con Rovigo, Padova e Mogliano.

Dopo la festa romana e il meritato giorno di riposo, la truppa viadanese è tornata ad allenarsi per preparare al meglio l’ultimo e più importante spezzone di stagione. «Aver chiuso il campionato davanti a tutti ci ha dato una bella iniezione di fiducia – afferma il capitano Juan Alejandro Wagenpfeil – al di là della doppia sconfitta con Rovigo, abbiamo dimostrato di essere cresciuti partita dopo partita, dimostrando di essere un gruppo molto unito sia dentro che fuori dal campo». «La vittoria contro le Fiamme Oro e il conseguente primato in classifica – prosegue il veterano della squadra giallonera – sono il coronamento di quanto abbiamo saputo fare nel corso della stagione. Domenica siamo partiti forte, consapevoli delle nostre possibilità e con grande fiducia nei nostri mezzi. Ancora una volta abbiamo fatto vedere che siamo un gruppo affiatato e unito, in particolare quando ci siamo trovati a giocare in tredici».

Ora inizia l’operazione play off e il mirino è già puntato sul match del 27 contro Colorno. «In pratica inizia un altro campionato – dice ancora Wagenpfeil – le partite secche hanno sempre un fascino particolare; giocare in casa sarà un vantaggio, ma non dobbiamo pensarci troppo. Dobbiamo allenarci con il massimo impegno e cercare di giocare sempre al meglio delle nostre possibilità. E’ ancora presto per pronunciare la parola scudetto, ma abbiamo lavorato sodo per arrivare fino a qui. E vogliamo continuare a sognare insieme ai nostri tifosi».