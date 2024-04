Tennis tavolo Serie A1 maschile – Pinto: “Porto la PaninoLab ai play off, poi vado negli Usa”

BAGNOLO SAN VITO Arriva un weekend di fuoco per la PaninoLab Bagnolese, che si gioca i play off nelle ultime due partite di regular season. La strepitosa vittoria di venerdì scorso sul Norbello è valsa il provvisorio aggancio al terzo posto, poi i sardi hanno battuto Napoli e sono tornati a +2. Sarà probabilmente lo scontro diretto di venerdì col Marcozzi (quinto a -2) ad assegnare l’ultimo pass, fermo restando che entrambe dovranno giocare anche domenica, rispettivamente contro Messina e Prato. «Ci giochiamo una grossa fetta della stagione – afferma Daniele Pinto – vogliamo vendicare la sconfitta dell’andata per garantirci almeno il quarto posto. Per fortuna giocheremo in casa, davanti al nostro pubblico, per questo ci stiamo preparando al meglio per arrivare carichi all’appuntamento». «Tornando alla sfida col Norbello – prosegue l’azzurro della Bagnolese – è stata una gara agguerrita. Anche se il risultato dice altro, ci sono state tante partite combattute; alla fine il fattore campo ci ha aiutati e spinti alla vittoria. Questo è un aspetto particolare perché davanti al nostro pubblico abbiamo sempre vinto». «Mi aspettavo un campionato così – dice ancora Daniele – sapevo che saremmo potuti arrivare ai play off, anche se non ne siamo ancora sicuri matematicamente. Abbiamo tutte le carte in regola per fare bene, peccato per l’inizio altalenante che ci ha condizionati un po’. Ringrazio la società che ha sempre creduto in noi, speriamo di aver ripagato la fiducia sul campo con le cinque vittorie filate del ritorno. Per quanto riguarda la mia stagione, invece, sono abbastanza contento perché ho ottenuto 8 vittorie e 3 sconfitte, con una percentuale di successo del 72%. Spero di migliorare questo dato statistico: sono motivato e carico per queste gare finali perché voglio concludere la stagione al meglio». «Con due punti saremmo ai play off – conclude Pinto – ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Dobbiamo rimboccarci le maniche e provare ad arrivare terzi. Il futuro? Il prossimo anno giocherò negli Stati Uniti con i Chicago. Per quanto riguarda la Bagnolese, nelle prossime settimane si saprà meglio il tutto, ma per ora vivo alla giornata».