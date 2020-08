Terza Cat. – Coppiardi: “A Volta per divertirmi”

VOLTA MANTOVANA Il valore aggiunto per la Voltese di mister Carletti per il prossimo campionato di Terza Categoria è senza dubbio l’attaccante Federico Coppiardi, giunto dallo Sporting Club. Uno degli attaccanti mantovani più forti e prolifici che, a 31 anni, dopo tante stagioni di alto livello in categorie superiori, ha deciso di rimettersi in discussione nel team collinare. Coppiardi spiega così la sua scelta “di vita”: «E’ la prima volta che scendo in Terza Categoria – dice – ho giocato tante stagioni in tornei superiori, soprattutto in Promozione. A Volta mi ha chiamato un amico e io non ho avuto problemi ad accettare l’offerta. Vengo alla Voltese per giocare con gli amici, per cercare di divertirmi, senza grosse pressioni, ma anche per mettermi alla prova in un campionato che non conosco. Spero comunque di essere d’aiuto ai miei nuovi compagni, con la speranza di raggiungere con loro gli obiettivi che la società si è prefissata».

Mister Carletti è pronto ad accogliere Coppiardi a braccia aperte. «Si tratta di un calciatore esperto, che non ha bisogno di presentazione – afferma il nuovo allenatore della Voltese – non credo avrà problemi nel calarsi nella mentalità del torneo di Terza e sarà un punto di riferimento per tutto il gruppo. Guai comunque a credere che con Coppiardi il nostro cammino sarà semplice, le partite vanno giocate e vinte sul campo, non a parole. Quando si parte per una nuova stagione, l’obiettivo è far meglio della precedente. La società si è mossa molto bene sul mercato, cammin facendo vedremo dove saremo in grado di arrivare». Martedì prossimo è prevista la presentazione della squadra; due giorni dopo, giovedì 20, avrà inizio la preparazione.