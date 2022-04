Basket Serie A2 femminile – MantovAgricoltura a Torino per staccare il pass play off

SAN GIORGIO Prosegue il momento di blackout del MantovAgricoltura, a digiuno di vittorie da ben 8 gare consecutive. La regular season si chiuderà questa sera alle ore 20.30 (arbitri Alice Foti di Acireale e Alessia Quaranta di Pomezia) e vedrà le biancorosse impegnate sul campo del Torino Teen Basket, fanalino di coda del campionato e già retrocesso. Una gara da vincere per difendere l’ottavo posto, mantenere i 2 punti sul Carugate nono e staccare il pass-play off. Torino si presenta in una veste nuova rispetto al girone d’andata, con l’innesto di un paio di nuove giocatrici e maggiori consapevolezze guadagnate nel corso dell’annata. In casa virgiliana è obbligatorio quindi non sbagliare, per provare a chiudere il campionato nel modo più dolce possibile e provando a cancellare l’amarezza maturata nelle ultime settimane. Giulia Togliani, playmaker mantovana del San Giorgio, ha commentato la decisiva sfida contro il Torino Teen Basket: «Penso sia superfluo dire che la partita di stasera è fondamentale sia per risollevare il morale sia per conquistare i play off: abbiamo l’ultimo biglietto disponibile». E’ un momento complesso e delicato per il MantovAgricoltura, dal quale Togliani e compagne vogliono tassativamente uscire: «Siamo reduci da un periodo complicato e abbiamo necessariamente bisogno di ritrovare un po’ di serenità. Torino è una squadra che non va sottovalutata: può contare su giovani promettenti e su atlete esperte». Nonostante il momento negativo, la playmaker biancorossa promette: «Cercheremo di dare il nostro 100% per portare a casa i due punti». La palla a due è fissata per questa sera alle ore 20.30 e la gara sarà trasmessa in diretta dalla società torinese. San Giorgio comunicherà in maniera tempestiva sui propri social societari il link per seguire il match.