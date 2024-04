Basket Serie A2 femminile – MantovAgricoltura fa il compitino con Roma (50-28)

MANTOVA L’agevole successo (50-28) contro la giovane compagine del Basket Roma proietta il MantovAgricoltura per una notte in quarta posizione, aspettando il risultato, affatto scontato, del Broni sul campo di Empoli. E’ stata, quella di ieri sera, una partita mai in discussione, dall’alto tasso agonistico su entrambe le metà del campo. Il San Giorgio ha ingranato presto la quarta e si è portato a casa la vittoria senza troppi affanni, nonostante una prestazione non brillante al tiro e un misero 1/18 dall’arco dei tre punti. Alla sirena finale il tabellone dice 50 a 28 per le virgiliane, che continuano così la corsa verso i play off. E torneranno in campo sabato prossimo, ancora sul parquet amico del PalaSguaitzer (ma stavolta in orario serale, alle 20.30), per affrontare la Libertas Moncalieri in un altro match assolutamente alla portata.

MANTOVAGRICOLTURA-ROMA 50-28 (17-10, 12-5, 11-5, 10-8)

MNAGRICOLTURA S.GIORGIO Fietta 6, Novati 3, Llorente 12, Petronio 4, Orazzo 4, Dell’Olio 6, Nwachukwu 5, Cremona 6, Ndiaye, Bottazzi 4, Ranzato, Benatti. All.: Logallo.

BASKET ROMA Leghissa 2, Fantini 7, Preziosi 5, Aghilarre 9, Cenci, Perone, Cedolini ne, Belluzzo 2, Manocchio 3, Rossi. All.: Buongiorno.

ARBITRI Biondi e De Ascentiis.

NOTE Tiri da 2: SG 21/45; BR 10/38. Tiri da 3: SG 1/18; BR 0/18. Tiri liberi: SG 5/5; BR 8/15. Rimbalzi: SG 50 (Orazzo 9); BR 39 (Leghissa 9). Assist: SG 9 (Orazzo e Fietta 3); BR 1 (Manocchio). Palle perse: SG 21; BR 20. Palle recuperate: SG 13; BR 12. Falli fatti: SG 17; BR 8.