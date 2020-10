Ciclismo giovanile – Domani per i team mantovani ultimi impegni fuori provincia fra strada ed mtb

MANTOVA E così si è giunti alla fine della stagione. Domani il ciclismo giovanile mantovano sarà chiamato ad affrontare fuori dai confini provinciali l’ultima gara su strada e su sterrato del 2020.

I Giovanissimi del Mincio Chiese e dello Sporteven si divideranno per essere presenti sia all’appuntamento di Cene (Bg), il Memorial Giorgio Valoti con partenza alle 9, sia a quello di Pieve d’Olmi (Cr), in occasione del Trofeo Pieve d’Olmi Mtb con la partenza che verrà data alle ore 10. Ultimo test domani anche per le Esordienti donne del team gialloblu; Maddalena Lodi Rizzini e Marina Filimon saranno impegnate in quel di Vigasio (Vr) nell’ambito del Trofeo Petrucci. Test previsto sulla distanza di 32 km con la bandiera a scacchi che sarà abbassata alle 9. Trofeo Petrucci che sempre nella cittadina scaligera sarà assegnato anche alla categoria Allievi, in questo caso la prova si svolgerà su un percorso di 68,400 km con il via che sarà dato alle 13. A questo appuntamento prenderanno parte anche i ragazzi del Mincio Chiese che poi rivolgeranno il loro sguardo alla prova finale dell’anno ovvero il campionato italiano cronometro a squadre che si disputerà il 1 novembre a Treviglio (Bg). (b)