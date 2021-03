Lutto a Mariana Mantovana, addio all’assessore Leonardo Soana

MARIANA MANTOVANA – Ci sono momenti che una comunità, come quella di Mariana Mantova, non vorrebbe mai vivere. Momenti che segnano in modo indelebile la quotidianità di un borgo dove tutti si conoscono.

Domenica, infatti, a scombussolare il normale tran tran del borgo è giunta la notizia della scomparsa dell’assessore ai lavori pubblici, Leonardo Soana . Prima che amministratore locale, il 77enne pensionato con una lunga esperienza di dirigente di Confindustria vissuta a Milano, era una persona speciale. Speciale per la sua solarità, per il suo stile, per la sua capacità di confrontarsi con gli altri partendo dal forte rispetto del proprio interlocutore, per la sua eleganza e per la sua signorilità. Una persona di altri tempi per dirla in breve. La sua Corte Melone, dove risiedeva, era divenuta un importante punto di riferimento per il mondo del volontariato locale. Spesso e volentieri ospitava in tale contesto eventi di varia natura. Tra le altre cose ed un appassionato di sport e nello specifico della Formula 1. Quando nel 2018 prese corpo il progetto che poi ha portato alla nascita della civica “La Scelta Marianese” e nel 2019 ad ottenere la fiducia dei marianese per amministrare il Comune lui subito si è messo a disposizione.

Il suo entusiasmo e la sua preparazione hanno fatto da riferimento per l’intero gruppo ed è anche per questo che nei due anni vissuti sempre da protagonista nel ruolo di assessore ha collaborato alla realizzazione di numerosi progetti.

Progetti che hanno portato la sua Mariana Mantovana a compiere un ulteriore salto di qualità. La sua scomparsa ha lasciato nello sconforto, quindi, tutti coloro che con lui hanno affrontato questa esperienza a partire dal sindaco, Davide Ferrari .

Il primo cittadino, gli assessori e i consiglieri comunali sebbene il forte nodo in gola hanno salato Leonardo Soana così: “Caro Leonardo, in questi anni condivisi, abbiamo avuto la fortuna di apprezzarti per la tua saggezza e la tua delicatezza. Sei stato e sarai un riferimento per tutti noi. Grazie per aver fatto parte della nostra squadra e per averci accompagnato. Un abbraccio ovunque tu sia».