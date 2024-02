Ciclocross – Silvia Iori e Thomas Bocchi si fanno le ossa agli Italiani

SAN BENEDETTO PO Si fanno sentire ancora forti le emozioni provate da Silvia Iori e Thomas Bocchi del Piping Group Team Sfrenati ai recenti campionati italiani di ciclocross svoltisi domenica scorsa a Valsamoggia (Bo). Un’esperienza estremamente positiva, al di là del piazzamento ottenuto, per i due portacolori del team del presidente Dino Gasparini. In primo luogo va sottolineato che Silvia Iori e Thomas Bocchi da varie stagioni si cimentano, oltre che nell’mtb, specialità nella quale hanno ottenuto ottimi risultati, anche nel ciclocross evidenziando buone doti tecniche. Per questo la società di San Benedetto Po, e in particolare lo staff tecnico, ha deciso per un’ulteriore fase di crescita, di portarli a misurarsi su un palcoscenico così prestigioso.