Sottoscritto il patto di sicurezza per ampliare la videosorveglianza

MANTOVA Negli uffici della Prefettura è stato sottoscritto dal Prefetto di Mantova dott.ssa Carolina Bellantoni e dal sindaco del Comune di Mantova Mattia Palazzi, un Patto di sicurezza finalizzato all’ampliamento della rete urbana di videosorveglianza.

La sottoscrizione del Patto, prevista ai sensi del decreto-legge n. 14/2017, costituisce requisito indispensabile per l’implementazione, da parte dei Comuni, di sistemi di videosorveglianza, quale strumento privilegiato per la prevenzione ed il contrasto alla criminalità, in particolare di quella predatoria.

Il progetto sarà, quindi, sottoposto al Ministero dell’Interno per l’ammissione al fondo di finanziamento statale a disposizione dei Comuni e dedicato alla concreta realizzazione dei progetti di videosorveglianza che non si sovrappongano agli impianti già presenti sul territorio ed installati con ricorso a diverse forme di finanziamento.

Il Prefetto ed il sindaco hanno concordato sull’importanza della videosorveglianza, che costituisce uno strumento di supporto al controllo coordinato del territorio ed un prezioso ausilio per lo svolgimento delle indagini. Il Patto sottoscritto prevede il posizionamento di telecamere in via Chiassi ed in via Poma a tutela del centro storico e di obiettivi sensibili ivi presenti, come il Tribunale.

Il documento odierno costituisce il primo di una serie di analoghi Patti che saranno sottoscritti entro la prossima settimana con diversi Comuni della provincia e che consentiranno un significativo potenziamento delle reti di videosorveglianza a tutela della sicurezza dei territori.